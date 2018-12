“Dalla solidarietà alle stelle – Il viaggio della bellezza”

Venerdì 7 dicembre dalle 18 alle 22 inizia alla Colonia Elioterapica di Germignaga un ciclo di sei incontri su temi sociali, culturali, etici ed educativi dal titolo “Una moltitudine inarrestabile, azioni ed esperienze che illuminano il bello che c’è”.

Con una cadenza più o meno mensile, gli appuntamenti a ingresso libero proseguiranno fino al giugno del 2019 e si apriranno con un’apericena, un momento conviviale e informale in cui sarà possibile conoscere i vari oratori.

Fa da apripista Dario Lo Scalzo, scrittore, giornalista, video-maker e attivista per i diritti umani e l’ambiente, con una mostra fotografica sui suoi viaggi e la presentazione del libro “Strisce di stelle”, una raccolta di racconti e poesie che parla della difficile e lenta maturazione per giungere a un equilibrio e della speranza come antidoto alla chiusura verso gli altri.

In gennaio Cristiano Bottone, referente del movimento Transition Town in Italia, parlerà delle comunità di transizione, di cui fanno parte gruppi di persone che praticano il baratto, si spostano in bicicletta, trasformano i rifiuti e mangiano solo quello che coltivano.

In febbraio Marco Rodari, in arte Il Pimpa, racconterà la sua esperienza di clown capace di regalare attimi di sollievo e felicità alle centinaia di bambini siriani incontrati sulla sua strada, presentando il libro e il film “La guerra in un sorriso”.

In marzo Annabella Coiro, del Centro di Nonviolenza attiva di Milano, illustrerà l’esperimento pilota di educazione alla nonviolenza che sta coinvolgendo scuole, istituzioni e associazioni, ma anche e soprattutto alunni, genitori e insegnanti.

In maggio Daniele Biella, giornalista, scrittore ed educatore parlerà del progetto ”Con altri occhi” dell’ente no profit Aeris, illustrato nell’omonimo libro. Un’esperienza che in due anni ha coinvolto oltre 7.000 studenti delle scuole primarie e secondarie inferiori della Brianza, facendo loro conoscere le storie personali di chi vive il dramma delle migrazioni.

L’ultimo incontro, in giugno, tornerà al tema delle stelle, con Paolo Calicedese e il suo viaggio per immagini nelle meraviglie del cosmo.