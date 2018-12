Daniele Cassioli: “Il vento contro” soffia a Palazzo Chigi

Tappa prestigiosa per la serie di presentazioni del romanzo “Il vento contro” di Daniele Cassioli, il giovane gallaratese campione di sci nautico per non vedenti che nelle scorse settimane ha fatto visita anche alla nostra redazione.

Cassioli è stato invitato a parlare della sua storia e del suo volume a Roma, nella sede del Governo, Palazzo Chigi: all’interno dell’elegante Sala degli Arazzi, Daniele è stato accolto da un altro varesotto, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, affiancato da Vincenzo Zoccano, Sottosegretario a Famiglia e Disabilità.

All’appuntamento è intervenuto anche una delle figure simbolo dello sport dei disabili su scala nazionale, Luca Pancalli, attuale presidente proprio del CIP, il Comitato Italiano Paralimpico (l’equivalente del CONI). «Daniele è un autentico testimone dell’avanguardia sociale del Paese, per dirla con le parole del Capo dello Stato Sergio Mattarella. L’esempio di chi nell’avversità ha trovato risultati sportivi straordinari, grazie alla famiglia sempre vicina» ha sottolineato lo stesso Pancalli.

Chi volesse ordinare il volume tramite Amazon lo può fare cliccando sull’immagine sottostante.