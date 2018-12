Escursione al villaggio illuminato di Leggiuno

Venerdì 14 dicembre il CAI Luino propone una passeggiata serale per visitare il Villaggio illuminato di Leggiuno. Un percorso colorato molto adatto ai bambini, dall’atmosfera magica, dove si incontrano led a forma di animali, fiori, stelle e nuove installazione fiabesche.

500.000 lucine saranno accese per dare al paese una fantastica visione. La passeggiata è semplice adatta a tutti e in particolari ai bambini. Tempo ore 2.00 – difficoltà T (turistica) – Non serve prenotazione per la gita ma solo per chi desidera fermarsi dopo la passeggiata per una pizza – la passeggiata verrà effettuata anche con moderato meteo avverso in tal caso con l’ombrello aperto. Per chi desidera c’è la possibilità di raggiungere Leggiuno con il treno con fermata a Sangiano (orario invernale non ancora disponibile), premunirsi di biglietto chilometrico A/R- Accompagnatori Pasquale e Gianni.

Programma

Ore 17.20 – ritrovo in piazza Marconi a Luino presso biglietteria FS

Ore 17.30 – partenza con auto private o treno

Ore 17.45 – Inizio visita al villaggio Illuminato

Ore 19.45 – Fine visita

Ore 20.00 – Pizzata (facoltativa con prenotazione) – località e prezzo non ancora definito

Abbigliamento e calzature adeguate

Gita gratuita con condivisione spese auto

In caso di pioggia escursione annullata

Assicurazione: solo i soci CAI usufruiscono della copertura assicurativa per infortuni

Avvertenza ogni partecipante alla passeggiata è responsabile della propria incolumità

Informazioni:

Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; e-mail

infopoint@comune.luino.va.it

CAI Luino (giovedì, dalle 21 alle 23; tel. segreteria 0332-511101; e-mail cailuino@cailuino.it