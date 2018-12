Giona, la balena blu e lo stemma visconteo

Lo spettacolo “Giona e la balena blu – Nello stemma visconteo di Angera” della Compagnia Roggero, debutta sabato 22 dicembre alle ore 16.30 in Sala Consiliare (via Cavour), per raccontare una storia un po’ diversa da quella tradizionale.

Alla nuova la scenografia e ai burattini, dipinti a mano per l’occasione e animati dall’arte di Gabriella Roggero e Metello Flaganelli, il compito di raccontare il rapporto tra questa storia antica e lo stemma di Angera, in linea con i sorprendenti risultati della ricerca condotta da Folco Vaglienti, docente di Storia medievale all’Università Statale di Milano.

La storia dello Stemma visconteo che accompagna Angera da sempre è diventata così, per volontà dell’Amministrazione comunale, lo lo spunto per realizzare questo spettacolo teatrale “Giona e la balena blu – nello stemma visconteo di Angera”. Un racconto capace di esprimere con una chiave di lettura semplice e coinvolgente, adatta a tutte le età, una parte importante, recentemente rivelata, della storia angerese.

Per maggiori informazioni: cultura@comune.angera.it, tel. 0331.930168 oppure www.angera.it.