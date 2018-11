Biscia viscontea, storia di un “brand” che ha cavalcato i secoli

Domenica 2 Dicembre 2018 il Civico Museo Archeologico di Angera organizza “LATET ANGUIS IN HERBA –La biscia viscontea e le trasformazioni di una balena in serpe e di uno stemma in brand di successo”.

In chiusura del progetto di ricerca del Civico Museo Archeologico del Comune di Angera, dedicato ai culti, ai costumi e in ultimo alle lingue e ai linguaggi “inconsueti” parlati e scritti nella Lombardia antica, Folco Vaglienti, professore di Storia Medievale presso l’Università Statale di Milano, racconterà la storia della balena tramutata in serpe, svelando retroscena e tradizioni iconografiche di uno stemma tanto noto, variamente interpretato e che rivela ancora nuove storie e nuove imprese.

Usato e abusato, il principale stemma araldico del casato visconteo ha cavalcato i secoli, con l’agile fluidità del guizzante mostro marino che rappresenta, non un drago o un serpente dunque, ma una pistrice elaborata in continuo fino a trasformarsi, talvolta conservando la sua forma originale, talaltra graficamente rielaborato, in un brand legato a prodotti di alta gamma come di ampio mercato.

Le ipotesi sulle sue origini si sono andate stratificando nel tempo e le spiegazioni sul suo significato si sono fatte sempre più erudite, già nei decenni successivi alla sua diffusione nel panorama milanese e lombardo.

L’appuntamento è alle ore 17.30 presso la sala conferenze del Civico Museo Archeologico di Angera, sul Lago Maggiore, via Marconi 2. Ingresso libero.

Questo tema ha dato lo spunto per realizzare uno spettacolo teatrale inedito che verrà messo in scena Sabato 22 Dicembre alle ore 16.30, in Sala Consiliare – via Cavour ad Angera, dalla nota Compagnia Roggero. Attraverso il Teatro di Figura, diretto dall’artista angerese Gabriella Roggero e Metello Faganelli, abbiamo voluto rappresentare la storia dello Stemma Visconteo ispirandosi alla recente tesi del Prof. Vaglienti.

«Questa per noi è l’occasione di raccontare con una chiave di lettura semplice e coinvolgente una parte importante della storia angerese. Abbiamo riservato durante l’evento una sorpresa per i giovani che si sono recentemente laureati con una tesi su Angera» ha dichiarato l’assessore alla cultura, Valeria Baietti.

Domenica 9 dicembre inoltre, alle ore 15.00 il MABA, Museo Archeologico dei Bambini – Angera, con l’Associazione PianoTerra, invita disegnatori accaniti e designer di tutte le età al Laboratorio inclusivo Serpi e Balene, dallo scudo araldico all’In-Book.

L’attività è aperta a tutti, è gratuita ma è necessario prenotare.

Sala didattica in via Marconi 2, Angera (Va), Lago Maggiore.

Per info e prenotazioni: museo@comune.angera.it – cell. 320.4653416