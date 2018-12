Una giornata in marcia tra i gilet gialli

Un volo per Parigi, per sostenere e capire il movimento dei gilet gialli. E’ quello che ha fatto il consigliere comunale di Forza Italia Piero Galparoli (il primo a sinistra nella foto) che era oggi, 15 dicembre 2018, nella capitale francese insieme ai gilet gialli, durante una delle loro manifestazioni di piazza.

Galleria fotografica Coi gilet gialli 4 di 7

«Sono venuto a Parigi sostanzialmente per tre motivi – spiega Galparoli – Il primo è una forma di solidarietà nei confronti dei cittadini che hanno meno risorse, e che protestano per delle cose legittime. Poi per cercare di capire perché in Francia il popolo si ribella, mentre in Italia gli italiani, anche se si prendono grandi mazzate, non reagiscono mai. Da noi ci sono le elites che controllano il popolo, i 5stelle e la lega controllano il malcontento popolare, ma non c’è nessuno che scende in piazza. La Francia invece è la patria della rivoluzione… Il terzo motivo è per vivere un‘esperienza “rivoluzionaria” e sentire, capire, provare emozioni che si ha quando popolo e cittadini si muovono per dei giusti motivi».

Nella trasferta, Galparoli ha fatto anche da “reporter”: sono infatti sue le foto che troverete nella galleria fotografica e il video allegato a questo articolo.