Gli infermieri chiedono posto al tavolo tecnico sulla cronicità

Gli infermieri chiedono di essere ascoltati. L’Ordine professionale ha scritto una nota all’assessore al Welfare lamentando la decisione di lasciarli fuori dal tavolo di esperti nominato per supportare l’assessorato nella definizione delle attività per la presa in carico del paziente cronico.

A tre anni dall’approvazione, infatti, il cardine attorno a cui ruota la riforma della sanità lombarda è ancora in fase di definizione.

Regione Lombardia ha recentemente rilanciato il tema con il rinnovamento del gruppo di lavoro.

I componenti designati, appartenenti a ordini, università e associazioni professionali dovranno supportare la direzione generale sanitaria: « A capo dell’attuazione della atteso decreto costituzione del gruppo di lavoro e di case – si legge in una nota firmata dagli ordini professionali infermieristici della Lombardia – gli OPI lombardi rivelano l’assenza di infermieri dal gruppo di lavoro, una scelta che preclude la preziosa occasione di sviluppo e di integrazione multutisciplinare che andrebbe a esclusivo beneficio dei cittadini lombardi e dell’atteso riordino della rete dei servizi». L’invito che rivolgono all’assessorato al Welfare, dunque, è quello di rivedere all’esclusione data la competenza e l’esperienza dei 65.000 infermieri.