Il “Natale besnatese”

Dalll’8 dicembre al 6 gennaio, per tutto il periodo natalizio, è il momento per le iniziative del “Natale Besnatese”, un calendario ricco di eventi proposto dal Comune in collaborazione con la Proloco, i Borghi e le associazioni.

All’interno del calendario ci saranno i consueti “Auguri in piazza” del 15 e 16 cicembre che verranno arricchiti nella serata del 15, dalle ore 19.00 alle 22.30, con uno spettacolo in 3D Video Mapping.

«Non perdetevi questo appuntamento con Giochi di Luci, immagini e colori che illumineranno il Palazzo Comunale per un indimenticabile Natale». Fino all’inizio del 2019, quando al 6 gennaio ci sarà l’arrivo delle tradizionali “Befane della Pro Loco”. L’intero calendario lo potete scoprire qui.