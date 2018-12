La Basilica di San Giovanni si prepara per il concerto di Natale

Andrà in scena giovedì 13 dicembre alle ore 21.00 nella splendida cornice della Basilica San Giovanni il tradizionale Concerto di Natale della Città di Busto Arsizio, che avrà come protagonista l’Orchestra e Coro Sinfonico Amadeus.

L’Orchestra, diretta dal maestro Marco Raimondi, proporrà le tradizionali arie natalizie, come White Christmas di I. Berlin, Happy X-mas war is over di J. Lennon e altri brani del repertorio classico come Mille cherubini in coro di F. Schubert o Hark the herald angels sings di F. Mendelsshon.

Ad affiancare l’orchestra ci aranno la soprano statunitense Barbara Post, specializzata in canto classico e lirico, e la pop singer Laura Landonio, cantante raffinata e poliedrica formatasi a Milano con un repertorio che spazia dal pop al rock, dal jazz al gospel.

Il concerto, che rientra nelle iniziative del Natale a Busto, è stato fortemente voluto dall’Amministrazione comunale con il supporto degli sponsor Banca Mediolanum e Paglini Renault Store, che al termine del concerto inviterà tutti i partecipanti a un brindisi augurale in piazza San Giovanni. I biglietti per accedere alla serata sono esauriti.