La missione del Pd provinciale: rilanciare un partito riformista

La segreteria provinciale di Varese rilancia con un post su Facebook l’idea di un partito riformista, attento al welfare, alle famiglie e alla pmi. L’apertura è affidata a un’analisi della manovra di bilancio che i democratici definiscono «recessiva e penalizzante per la parte produttiva del Paese» cioè il Nord, «mentre relega in una dimensione culturalmente assistenziale e mortificante l’altra parte del Paese, cioè il Sud».

«Aumentare l’Ires per gli enti non profit, quel volontariato a cui tutti gli amministratori e i cittadini si appoggiano, continuano i democratici – decurterà di fatto le risorse utilizzate per erogare servizi di sostegno alle fasce deboli dove lo Stato non arriva».

A sua volta il Partito democratico dovrà affrontare il congresso che si concluderà il 3 marzo, una fase delicatissima che in teoria – almeno così sperano tutti – dovrebbe mettere fine al periodo tanto travagliato del partito e alla lotta intestina per la leadership. «È l’occasione – proseguono nel post – per rilanciare un Partito riformista a vocazione fortemente popolare con un sostegno “ vero “ al welfare familiare e ai pensionati, vicino alle Imprese medie-piccole con una “ reale “ rimodulazione fiscale che le tuteli dai rischi della globalizzazione e ne favorisca le occasioni di sviluppo. Un partito che riveli la sua anima ambientalista e la sua partecipazione emotiva alla crescita culturale del Paese ponendo al centro la Scuola e la valorizzazione del patrimonio artistico. Un partito con una chiara vocazione europeista e che sia al fianco dei tantissimi e preparatissimi amministratori di Centrosinistra. Soprattutto, però, un Partito democratico con una forte dimensione unitaria che ne arricchisca i contenuti eliminando le lacerazioni. È per questo PD che lavoreremo come segreteria provinciale»