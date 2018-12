La Openjobmetis mette nel mirino le Final Eight

La partita di domenica 30 dicembre a Pesaro può diventare speciale per la Openjobmetis che cerca la certezza matematica della qualificazione alla Final Eight di Firenze che assegnerà la Coppa Italia.

A separare i biancorossi dal conseguimento del prestigioso traguardo è soltanto la posizione del Banco Sardegna Sassari che, avendo vinto lo scontro diretto di campionato, tiene ancora in sospeso la squadra di Attilio Caja. Vincendo però sul campo di Pesaro, Varese staccherebbe il biglietto per partecipare alla kermesse in programma a febbraio e per raggiungere così la propria formazione under 18 che si è già qualificata per la fase conclusiva della NextGen Cup.

Intanto la squadra è tornata al lavoro giovedì con una doppia seduta di allenamento alla quale hanno preso parte tutti i 13 effettivi a disposizione dello staff tecnico (compreso quindi Pablo Bertone che resta nel mirino di Leonis Roma; sondaggio anche di Tortona). Purtroppo però capitan Giancarlo Ferrero prosegue nel lavoro differenziato: a Pesaro andrà a referto senza però poter scendere in campo. Oggi (venerdì) per l’ala era in programma un nuovo esame: la speranza è che Caja possa averlo a disposizione per il 6 gennaio a Pistoia, ma è probabile che la sua presenza in campo slitti ancora.

CALENDARIO: DUE VARIAZIONI

Legabasket ha comunicato che la partita di domenica 13 gennaio tra Openjobmetis e Segafredo Bologna – ultima del girone di andata – sarà disputata con avvio alle 20,45. Spostamento anche per il match Trento-Varese inizialmente programmato per domenica 3 febbraio: la gara sul campo della Dolomiti Energia sarà disputata nella serata di sabato 2 con avvio alle 20,30.

DIRETTAVN

La partita tra Pesaro e Varese sarà raccontata in diretta da VareseNews attraverso un liveblog già attivato dalla nostra redazione sportiva: lo trovate CLICCANDO QUI.