La Openjobmetis vuole chiudere bene un 2018 con i fiocchi

Se la Pallacanestro Varese fosse una società “normale”, quindi senza la notevole serie di trionfi ottenuti nelle epoche passate, un anno come il 2018 diventerebbe oggetto di culto tra i tifosi. Dodici mesi a perdifiato, iniziati da ultimi in classifica ma diventati esaltanti grazie alle 11 vittorie in fila nel girone di ritorno, alla partecipazione ai playoff che mancavano da cinque campionati, a un nuovo girone di andata giocato da grandi protagonisti passando dal titolo di allenatore dell’anno a Caja e dal terzo posto tra i giocatori di Stan Okoye.

Per chiudere al meglio l’anno solare però, c’è ancora una missione da compiere: vincere nella trasferta di domenica 30 dicembre a Pesaro e blindare così – con le proprie forze – la partecipazione alla Coppa Italia che i biancorossi mancano dal 2013. Un obiettivo (il secondo stagionale dopo la qualificazione al secondo turno di Fiba Europe Cup) alla portata di Cain e compagni, a patto però di non lasciare nulla al caso nel grande catino della Vitrifrigo Arena, contro un’avversaria (domenica 30, dalle 20,45) che da anni lotta per salvarsi ma che rimane una rivale acerrima del tempo che fu.

La Pesaro di Cedro Galli, ex di turno, è partita meglio del previsto in campionato ma dopo lo sprint iniziale ha iniziato una serie difficile, con quattro sconfitte di fila che la hanno riportata nelle zone basse della classifica (8 punti, solo due in più dei fanalini di coda Pistoia, Cantù e Reggio Emilia). I marchigiani basano gran parte del proprio attacco su tre uomini, gli americani Blackmon e McCree e il lituano Mockevicius: i primi due sono de facto i capocannonieri della Serie A (Ledo ha fatto meglio ma se n’è andato da Reggio Emilia), il terzo è invece il miglior rimbalzista del torneo.

Il contorno a disposizione di Galli però non è dello stesso livello: la Openjobmetis sulla carta appare più profonda, ma sarà necessario che la panchina biancorossa dia in pieno il suo contributo (a partire da Salumu, atteso al cambio di passo), non come nelle ultime uscite un po’ appannate. Almeno in attesa che rientri Giancarlo Ferrero che al 99% non sarà in campo neppure a Pistoia.

COACH TO COACH

Cedro Galli

Attilio CAJA (Openjobmetis Varese) «Pesaro ha un quintetto formato da giocatori con buon atletismo e talento individuale, caratteristiche che li rendono pericolosi. In casa hanno sempre fatto bene però arrivano da una sconfitta netta a Sassari, per cui dovremo stare attenti; sappiamo che esprimono bene la propria qualità in campo aperto e che sono abili ad attaccare in pochi secondi, dopo un canestro subito, un recupero o una rimessa. Pesaro è anche molto brava nelle palle recuperate, statistica in cui sono i migliori del campionato. Per batterli ci servirà avere un attacco equilibrato con il quale limitare al massimo le palle perse».

Massimo GALLI (VL Pesaro) «Contro la OJM servirà un atteggiamento molto diverso rispetto alla partita di Sassari, persa nettamente: nelle nostre vittorie tutte le componenti (tecnico-tattiche, fisiche e mentali) erano al massimo mentre in Sardegna non abbiamo alzato il livello e ci siamo arresi troppo presto. Dobbiamo essere più duri a livello mentale perché il tasso tecnico del campionato è aumentato. Non dobbiamo cadere nel pessimismo ma reagire». Galli ha poi spiegato: «Varese è solida, ha vinto a Cremona e Venezia e sulla carta non siamo noi i favoriti: sarà una gara difficile nella quale avremo bisogno di avere grande intensità».

DIRETTAVN

La partita della Vitrifrigo Arena sarà raccontata in diretta, azione dopo azione, dal nostro giornale attraverso un liveblog già attivo dal venerdì con notizie, curiosità, immagini e con il sondaggio-pronostico pre-gara. Per intervenire è possibile scrivere nello spazio commenti o usare gli hashtag #direttavn o #pesarovarese su Twitter o Instagram. Per accedere direttamente al live CLICCATE QUI.