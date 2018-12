Aveva la patente sospesa ma guidava con una falsa, denunciato

Una pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Legnano durante un “posto di controllo” tra i comuni di Legnano e San Vittore Olona, lungo la Statale SS 33 del Sempione, ha pizzicato un uomo alla guida con una patente falsa.

I militari hanno così fermato una Ford Fiesta intestata ad un cittadino italiano residente a Rho (MI) ma condotta da un cittadino Marocchino 34enne residente a Castano Primo, chiedendo i documenti. L’uomo ha esibito quelli di soggiorno, regolari in quanto è residente in Italia dal 2011, e la patente di guida rilasciata dal suo paese di origine. La circostanza ha destato il sospetto dei Carabinieri: il Marocco è infatti uno dei paesi extracomunitari per i quali è consentito procedere alla conversione della patente.

L’uomo ed il veicolo venivano quindi portati alla Caserma di Via Guerciotti dove i militari hanno approfondito ulteriormente i controlli scoprendo che la persona era infatti titolare di una regolare patente di guida italiana modelli B e C rilasciatagli nel 2014 ma questo documento gli era stato sospeso in quanto si era dato alla fuga a seguito di un sinistro stradale che lo aveva visto coinvolto in Castano Primo alcuni mesi addietro. Essendo stata la patente italiana rilasciata a seguito di conversione di una marocchina, quest’ultima doveva essere stata ritirata in quel momento. Difatti i dati identificativi della patente straniera non coincidevano, erano stati totalmente inventati.

Ma l’uomo, essendo conscio che guidando con la patente sospesa la violazione contestata sarebbe stata assai grave, ha pensato bene di auto-emettersene un’altra. Il documento è stato quindi sequestrato e l’uomo denunciato per falso materiale in concorso con chi ha di fatto realizzato il documento, ancora non identificato, e guida senza patente.