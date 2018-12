La polizia: “Occhio alle truffe sotto l’albero”

Quel dubbio che assale non appena la porta si chiude: «Avrò fatto bene a dargli i soldi?». Ma quando te lo chiedi, è troppo tardi.

Solo martedì in due occasioni in città è successo proprio questo: non appena arrivate le auto delle volanti, i malfattori erano già andati via col bottino.

Anziani, persone sole in casa che sono spesso alla mercé di gente senza scrupoli che una volta si spaccia per appartenente alle forze dell’ordine, un’altra per idraulico, un’altra ancora per funzionario dell’Inps e chi più ne ha più ne metta.

La polizia lancia l’allarme: «Attenti a chi aprite la porta, specialmente sotto Natale. E divulga il vademecum anti truffa.

Non fidarsi di nessuno e chiamare sempre il 112 ad ogni dubbio è la regola d’oro. Ma è anche bene sapere che nessun ente chiede soldi porta a porta: non lo fanno i Comuni, nè chi viene in casa per il censimento, tantomeno appartenenti alle forze dell’ordine, anche se in divisa.

Il principio di prudenza è sempre il miglior espediente a cui fare riferimento. Anche sotto l’albero e col panettone sul tavolo.