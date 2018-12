Ladri in casa dell’assessore Barbarito

Ladri in casa dell’assessore ai servizi educativi, commercio e attività produttive e lavori pubblici Simona Barbarito. È accaduto ieri sera, martedì 18 dicembre nel centro storico, in un’abitazione di cortile dietro la chiesa. (foto d’archivio)

La famiglia, per fortuna, era fuori casa e solo al rientro, poco dopo le 21, si è accorta che le finestre erano tutte aperte. Simona Barbarito non è entrata ed ha chiamato il 112: i carabinieri di Varese sono arrivati subito.

I ladri sono con molta probabilità sono entrati forzando le finestre che danno sulla via Volta, hanno messo a soqquadro l’abitazione e rubato alcuni oggetti d’oro. Sul gruppo whatsapp del controllo del vicinato è subito partito il tam tam per allertare i concittadini di quanto accaduto.