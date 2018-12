Dopo l’ispezione dell’Ats, ordinanza del sindaco per interventi all’istituto Prealpi

Il sindaco Alessandro Fagioli ha emesso un’ordinanza che impone all’istituto superiore Prealpi, e alla comunità pastorale proprietaria dei locali, di realizzare gli interventi necessari a dare una risposta alle irregolarità riscontrate dal sopralluogo dell’Ats nell’istituto di via San Francesco.

Nell’ambito degli abituali controlli nel mese di ottobre è stata realizzata un’ispezione alla scuola superiore Prealpi dove è stata riscontrata la necessità di alcuni interventi. Così il sindaco ha emesso un’ordinanza che impone a gestore e proprietà di porre in atto tutti gli interventi del caso.

Nel dettaglio l’ordinanza specifica che “nelle aule 13 e 22 mancano idonee schermature alle finestre, sono presenti nelle aule alcuni armadi non stabili, i bagni degli alunni del secondo piano presentano muratura, piastrellatura e rubinetteria in parte da ripristinare, le porte da calcio dei campi esterni e nella palestra non risultano stabili perché non ancorati”. Le criticità più importanti sono state rilevate nella palestra: “Alcune parti della muratura risultano scrostate, devono essere verificati e certificati i rapporti aeroilluminanti e i bagni della palestra presentano muratura, piastrellatura, porte e rubinetteria in parte da ripristinare”.

Gli interventi, come spiega il portavoce dell’istituto Paolo Strano, sono già in corso: “La sede è di proprietà della Comunità pastorale Crocifisso risorto che ha già pronto un progetto per rifare la palestra all’esterno. Per quanto riguarda i bagni gli interventi sono stati realizzati nelle ultime due estati al primo e al terzo piano e i rimanenti lavori erano già programma per le vacanze natalizie perché ovviamente non è possibile aprire un cantiere quando ci sono gli studenti”.