“Luoghi NON comuni festival”, versione natalizia

Dopo l’esperienza positiva di fine settembre, in occasione del Natale nel pomeriggio di venerdì 21 dicembre torna a Biumo il “Luoghi NON comuni festival”. Evento diffuso per il quartiere, fatto di progetti sociali, associazioni solidali, artigiani di qualità, produttori biologici, musicisti, teatro di strada e tante iniziative per i bambini. Inclusa la presenza di Babbo Natale e l’arrivo dei Re Magi!

Punto di ritrovo principale è il Parco Perelli, dove dalle ore 15 sarà aperto il mercatino natalizio, con tanto di panettone e pandoro da gustare assieme agli ospiti del “Drop in” (servizio di riduzione del danno e inclusione sociale per senza fissa dimora). Qui, a partire dalle ore 16 il progetto “Salute mentale Gallarate” di Colce presenterà “Radio Super Chewingum”con dj set e dediche natalizie.

Ore 15:45

“Il Racconto del Natale”

Alla Biblioteca dei ragazzi, sotto i portici di via Cairoli, andrà in scena uno spettacolo di teatro delle ombre con musica dal vivo, a cura dell’Albero Baniano (adatto ai bambini dai 5 anni in su).

Ore 17:00

Si torna al Parco Pirelli per la lettura natalizia a cura di Potere ai bambini e progetto Cas di Colce (attività adatta ai bimbi dai 3 anni in su), aspettando l’arrivo del corteo natalizio de “Il viaggio dei Re Magi, Il Dono”. Una carovana in cui, i Re magi arrivano dai paesi stranieri, come vuole la tradizione, e saranno interpretati da richiedenti asilo del Pakistan, Siria e Costa D’Avorio per uno spettacolo di poesia e teatro a cura di Coopuf che ha iniziato il suo giro nei quartieri di Varese la notte di Sant’Ambrogio e che il giorno dell’Epifania porterà in dono generi alimentari alle Suore di via Bernardino Luini per la loro opera di solidarietà.

Ore 18:15

Adozione ufficiale di via Frontini da parte di Coopuf e Colce che si impegneranno a tenere pulito e vivo il vicolo. Per celebrare l’occasione i ragazzi del Centro istruzione adulti Varese “Tullio De Mauro” porteranno in scena il loro spettacolo teatrale di Natale.

Ore 19:00 aperitivo presso le Cantine Coopuf

Durante tutta la durata dell’evento, al parco Pirelli saranno disponibili il set fotografico con Babbo Natale, l’offerta di prodotti creati da utenti di progetti solidali e uno stand gastronomico con vin brulè, cioccolata calda e panettone.

L’iniziativa è promossa dalla Cooperativa Lotta contro l’emarginazione (Colce) ed è inserita nel calendario di eventi nei quartieri del Comune di Varese. Realizzata con la collaborazione di Coopuf, libreria Potere ai bambini e associazione culturale Albero Baniano, con il contributo del progetto “Energia dei legami” (finanziato dal Banco dell’energia onlus e Fondazione Cariplo).

Per maggiori informazioni: 335 8395290