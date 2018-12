“Il Dono”: il viaggio dei Re Magi nei quartieri

Continua il percorso de “Il dono”, il viaggio dei Re Magi per incontrare volti e luoghi della città e raccogliere doni destinati ai più bisognosi e unire i cittadini nello spirito del Natale, all’insegna del dono e dell’accoglienza.

Quest’anno i Re Magi, verranno dai paesi stranieri come tradizione vuole, e precisamente saranno interpretati da richiedenti asilo del Pakistan, Siria e Costa D’Avorio .

Al termine di ogni percorso sarà possibile consegnare ai Re Magi alcuni “doni”, che saranno destinati alle Suore dell’Addolorata di via Bernardino Luini di Varese il giorno del 6 gennaio con un concerto finale.

Si potranno donare generi alimentari non deteriorabili e a lunga scadenza.

L’obiettivo dell’evento, e di creare integrazione tra culture e realtà diverse che condividono la stessa città, scoprendo i borghi e chi ci abita.

Dopo la prima apparizione dello scorso 7 dicembre a Sant’Ambrogio, per la festa padronale, le prossime tappe del viaggio bosino sono:

Venerdì 14 dicembre

VALLE OLONA -SAN FERMO

Partenza alle ore 16.30 dalla Chiesa di Sant’Agostino (via Aquileia) e salita verso il borgo antico di Penasca lungo la rizzata di via Aquileia, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Varese 1. Conclusione della manifestazione in piazza Spozio alle 18.15 con cioccolata calda a cura dell’Associazine genitori di San Fermo.

Sabato 15 dicembre

BOSTO

Partenza alle ore 16.30 dall’Oratorio e camminata verso la chiesa di Sant’Imerio.

Accensione del presepe e dell’albero alla casa parrocchiale San Michele in compagnia degli zampognari e dei giovani attori della Scuola di Teatro di Varese “Anna Bonomi”.

Domenica 16 dicembre

SACRO MONTE

Partenza alle ore 15.30 dalla Funicolare.

Giro per i vicoli e cortili del borgo con tappa all’antico lavatoio, in compagnia della Scuola teatrale Città di Varese “Anna Bonomi”.

Canti natalizi con il coro degli Amici della Montagna di Origgio.

Arrivo alla chiesa di Santa Maria del Monte e offerta di bevanda calda a cura del Ristorante-albergo Sacro Monte.

Per maggiori info: cantinateatro@gmail.com.