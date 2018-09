Un pomeriggio di laboratori, musica e libri al Parco Pirelli

Un pomeriggio dedicato ai bambini quello previsto per sabato 29 settembre al Parco Perelli di Biumo Inferiore con la seconda giornata di “Luoghi NON comuni festival” promosso dalla cooperativa Lotta contro l’emarginazione in collaborazione con il Comune di Varese per promuovere momenti di integrazione e condivisione tra i residenti del quartiere e della città.

LETTURA ANIMATA

Inizierà alle ore 15 la lettura animata dell’albo illustrato “Chi c’è di là dal mare?”, a cura della libreria Potere ai bambini: “Una meravigliosa storia condita di poesia, una storia di attesa, speranza, amicizia, un faro che è casa, un mare che è vita”. (l’iniziativa è indicata per i bambini dai 6 anni in su)

LABORATORI

A seguire, proposto da Roberto Cappellarodi LabRob il laboratorio poetico e creativo “Casa-Case: Diversi(non)luoghi(comuni)”. L’idea è stimolare la riflessione sul tempa partendo dal cocetto di casa, tra stereotipo e simbolo: “Casa come luogo o non luogo, da abitare o da indossare. Uno spazio da cui partire e a cui tornare”. Il tema sarà esplorato attraverso la sperimentazione del segno grafico, della parola e della composizione, tra poesia e disegno(per bambini dagli 8 ai 12 anni).

Rivolto invece ai bambini di ogni età il laboratorio di bolle di sapone di Emile Bolle (Eleonora Manfredi), dalle ore 17.

PER TUTTI

Durante tutto il pomeriggio, a partire dalle ore 15, si svolgerà la performance di writers che, in collaborazione con l’associazione WgArt, dipingeranno le pareti in cemento che separano il parco dai condomini vicini.

Presente anche la musica con il laboratorio di percussioni e danza afro di Dino Scandale e Riccardo Sollami e le danze popolari al ritmo di musica folk a cura dell’associazione genitori separati “il Cortile”.

Più tardi, dalle ore 17, nel cortile del Condominio “Biumo Vecchia” al civico 17 di via Garibaldi, incontri e performance dal titolo “La diversità che accoglie”: reading di letture e poesie tratte da “Appunti da un naufragio ” di Davide Enia e “Sotto il cielo di lampedusa” (testo di autori vari). con la partecipazione di Elisa Carnelli (attrice) e ospiti dei centri cas e sprar. A seguire l’incontro dal titolo “Nessun paese è un’isola” con don Gino Rigoldi (cappellano del carcere Beccaria di Milano e fondatore Comunità Nuova), Stefano Catone (autore di “Nessun paese è un’isola”) e Riccardo de Facci (vicepresidente del Coordinamento nazionale comunità di Accoglienza – CNCAM) moderato da Sara Milanese do Radio Popolare.

Dalle ore 19 cena a buffet per tutti i partecipanti e concerto con Afrovalcuvia Cuartet (afro beat), Hair Dressing and Make up.

Per tutta la durata dell’evento le ragazze accolte dal centro di accoglienza straordinaria di Cooperativa Lotta contro l’Emarginazione faranno treccine e make up gratuitamente.