I Mastini chiudono la prima fase contro la capolista Caldaro

Ultimo turno della prima fase della Italian Hockey League e appuntamento tutt’altro che semplice per i Mastini Varese che, dopo la sconfitta all’overtime di Appiano, non hanno la possibilità matematica di entrare tra le prime cinque del torneo.

Questa sera al PalAlbani (giovedì 27, ore 20,30) arriverà il Caldaro, squadra che ha dominato la stagione regolare conquistando 14 vittorie e 40 punti a fronte di appena tre sconfitte. Impegno quindi davvero improbo per i gialloneri che paiono destinati al settimo posto conclusivo, una posizione che andrà confermata poi nel Qualification Round dove sono in palio altri tre slot per i playoff.

In casa varesina non si nasconde qualche rimpianto: la squadra di Da Rin, autrice di un buon torneo, ha lasciato qualche punto per strada pagando a caro prezzo alcune reti subite nei finali di partita.

Ora però non è tempo di guardare al recente passato: il match con il Caldaro dà l’occasione a Franchini e soci di compiere un “allenamento” tostissimo in vista della seconda fase dove il Varese non dovrà sbagliare un colpo.

I Lucci, che hanno in Daniel Ross Tedesco il proprio leader offensivo (29 punti in 13 partite), vantano sia il miglior attacco sia la miglior difesa del torneo a conferma della difficoltà dell’esame al quale sono attesi i Mastini. La partita sarà diretta dai signori Lottaroli e Volcan e verrà trasmessa su Radio Village.