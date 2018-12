Dopo il mercatino arriva Babbo Natale

Poteva finire così? Il mercatino di Natale è stato un successo ma smontate le bancarelle, adesso si fa spazio ai bimbi e alla loro voglia di magia.

Il prossimo appuntamento ad Azzate è per domenica 16 dicembre con “Aspettando Babbo Natale”.

Ad organizzare una lunga giornata di festa ricca di sorprese, la Pro Loco di Azzate, il Comune, con la partecipazione della Protezione Civile e delle associazioni genitori di tutte le scuole del paese.

Si parte alle 14.30 con l’apertura del Villaggio di Babbo Natale al Palazzo Comunale di villa Castellani, alle 15 presentazione della sezione libri antichi in sala consiliare con la guida di Martina Zanzi e Federica Zanzi.

Ore 15.30 visita guidata a Villa Castellani a cura di Eva Coti Zelati e Paola Bertaglia.

Ore 16.30 spettacolo per bambini della Cooperativa teatrale “La Baracca” di Monza in sala consiliare, offerto dal sistema bibliotecario Valli dei Mulini.

Ore 17.30 scambio degli auguri e accensione del presepe con sagome realizzate dai bambini della Scuola Primaria di Azzate.

E’ prevista l’apertura straordinario della biblioteca dalle 15 alle 17.

Momento clou della festa sarà l’arrivo di Babbo Natale previsto per le 14.30: starà con i bimbi per tutto il pomeriggio che potranno consegnargli le loro letterine.

Non mancheranno merende e vin brûlé per tutti offerti dal gruppo genitori scuola dell’infanzia di Azzate, associazione genitori scuola primaria di Azzate, associazione insieme per la scuola e protezione civile di Azzate.