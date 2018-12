“Natale coi fiocchi” alla Biblioteca dei ragazzi

Per augurare “buone feste” ai suoi piccoli lettori, la Biblioteca dei ragazzi “Gianni Rodari” offre a tutti i bambini lo spettacolo di teatro di narrazione di Silvana Campanella “Natale coi Fiocchi”, portato in scena da Silvia Caprara della cooperativa teatrale “La baracca di Monza”.

Chi conosce tutti i segreti del Natale? Chi è la custode della magica atmosfera natalizia? Ma soprattutto: chi cambiava i pannolini a Babbo Natale? È ovvio, sua sorella Natalina.

È lei che racconta di quando Babbo Natale ha inventato il cannone spara regali, di quando ha salvato un orsetto perso nella neve, o di quando la città si è riempita di suoi sosia appesi alle finestre. Natalina sa proprio tutto sul Natale: infatti trascorre tutto l’anno in giro per il mondo alla ricerca di nuove storie buffe e divertenti da raccontare ai bambini e a quel simpatico pasticcione di suo fratello.

Dalle avventure di Arturo, che è sempre in ritardo nella costruzione dei giocattoli, e i dispetti del Grinch, che ogni anno cerca di distruggere il Natale. E soprattutto, la risposta che interessa ad ogni bimbo: che fine fanno i giocattoli dimenticati dai bambini?.



Lo spettacolo “Natale coi fiocchi” andrà in scena sabato 15 dicembre alle ore 15.30 negli spazi della Biblioteca dei ragazzi in via Cairoli 16, a Varese.

La rappresentazione è adatta ai bambini dai 3 anni.

Partecipazione libera e gratuita con iscrizione telefonando allo 0332 255050.