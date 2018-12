In piazza a Taino i bambini accendono il Natale

Fedele alla tradizione, Taino prepara il suo albero di natale nel giorno dell’Immacolata e lo fa con il contributo di tutti i cittadini, in una giornata di festa dedicata ai bambini.

La manifestazione si chiama “Accendiamo il Natale” e si svolgerà sabato 8 dicembre in piazza Patrioti dalle 9 del mattino con l’apertura del Mercatino di Natale (che proseguirà anche domenica 9, al centro dell’Olmo).

Nel pomeriggio dalle ore 14 alle 16 laboratori per bambini in piazza con la collaborazione del Comitato genitori, e dalle ore 15 “Addobbiamo l’albero”: tutti sono invitati a portare un addobbo personale da attaccate sull’albero.

Alle ore 16 arriva Babbo Natale (quello vero) per scattare delle foto ricordo e alle 17, dopo la merenda, accensione dell’albero e lancio di palloncini.

L’evento è promosso dalle associazioni locali con il patrocinio del Comune di Taino.