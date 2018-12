Pranzo di Natale da “I Nostar Radìis” per i senzatetto di Busto Arsizio

Sabato 15 dicembre 2018, gli ospiti dei Rifugi per senzatetto gestiti dai City Angels in convenzione con il Comune di Busto Arsizio sono stati ospiti a Malnate, presso la sede dell’associazione culturale “I Nostar Radìis”, per un pranzo natalizio e un momento di festa, cui hanno partecipato anche alcune altre persone assistite dagli Angeli con il basco blu.

A coordinare l’evento l’infaticabile Ambra Mazzoni “Trilly”, vicecoordinatrice della Sezione di Varese e referente per conto del direttivo nazionale per i Rifugi bustocchi, che commenta: “Un momento conviviale di gioia e condivisione, che ci ha permesso di coccolare un po’ i nostri ospiti e scambiare qualche parola amichevole, al di là della routine quotidiana”.

Accompagnati dal custode dei rifugi e volontario dei City Angels Dario Merlotti “Wolf”, gli ospiti hanno potuto gustare le prelibatezze preparate da Dino Macchi, colonna portante de I Nostar Radìis, insieme alla moglie Gemma e alla figlia Samantha. L’associazione, la cui sede è si trova lungo la tratta della dismessa Ferrovia della Valmorea, in mezzo ai boschi e alla natura, si propone la riscoperta delle tradizioni, anche gastronomiche, della nostra terra.

Al momento dello scambio degli auguri, durante il saluto del coordinatore provinciale dei City Angels, Andrea Menegotto “Tiger” non sono mancati momenti di commozione da parte sia degli ospiti che dello staff de I Nostar Radìis. Commenta il coordinatore: “E’ bello sapere che i City Angels hanno tanti amici, che ci apprezzano e sono davvero generosi con noi e con i nostri assistiti. Checché se ne dica, ci sono tante persone buone e generose, che hanno un cuore grande: Dino e la sua famiglia sono un esempio di questo. Credo che ciò rappresenti un bellissimo messaggio per l’ormai vicino Natale”.