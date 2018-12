Precipita e muore nel cortile di un condominio dei Frati

Un uomo di 82 anni è morto questa mattina dopo essere precipitato dai piani alti di un condominio di via Ponchielli 6, nel quartiere Frati.

Il fatto è avvenuto attorno alle 8,30 di questa mattina e sul posto si sono recate un’ambulanza e un’automedica, oltre ad una volante del Commissariato di via Ugo Foscolo, ma per l’anziano non c’era già più nulla da fare. Dalle prime informazioni si sarebbe trattato di un gesto volontario. Sotto shock i residenti del condominio.