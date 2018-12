Presepe vivente in piazza coi bambini della Chicca Gallazzi

Giovedì 20 dicembre, dalle ore 17.00, presso la Piazza Santa Maria a Busto Arsizio, si terrà il Presepe Vivente a cura dei bambini della Scuola Primaria Chicca Gallazzi, della Cooperativa Nicolò Rezzara.

Il Presepe Vivente è stato scelto ancora una volta come gesto della Scuola per preparare i bambini, le loro famiglie e il corpo docenti al momento del Natale. La Sacra Rappresentazione è un’occasione certamente significativa per l’intera comunità scolastica ma anche per la Città di Busto Arsizio. Il luogo scelto, una delle piazze più centrali del territorio, vuole essere un aiuto per chi, fermandosi anche solo qualche minuto, desidera ricordare il senso di questi giorni di festa.

Gli oltre 200 bambini della Scuola, insieme alle maestre e alla Coordinatrice Didattica, Paola Luoni, narreranno la storia della nascita di Gesù, ambientandola tra le botteghe degli artigiani del tempo. Per questo si ringrazia chi ha scelto di cooperare alla realizzazione di queste ultime, in particolare il Panificio Colombo, Alessandro Buoni della “3B coop. Sociale” e la Pasticceria Santa Maria per la generosità, il corpo musicale “La Filarmonica” di Verghera per la bellezza della musica, ed “Il Carlone Sound check” per la professionalità e la bravura che sempre lo contraddistingue.

Di seguito il programma dell’evento:

Ore 17.00 apertura delle botteghe e accompagnamento del corpo musicale “La Filarmonica” di Verghera.

Ore a 17.30 inizio della Sacra Rappresentazione

A seguire conclusione con tè caldo e panettone

Nel corso della Sacra Rappresentazione, tramite la vendita di oggetti realizzati dai bambini stessi con le proprie insegnanti ed esposti nelle botteghe, si raccoglieranno offerte da destinare a Suor Marcella Catozza, che opera ad Haiti da anni. La suora, originaria di Busto Arsizio, è da anni impegnata in quella terra, ultimamente martoriata da terribili fatti di sangue e di violenza. La scorsa estate alcuni alunni e docenti della Scuola Chicca Gallazzi hanno avuto l’occasione di incontrare Suor Marcella e i bambini di Haiti venuti con lei in viaggio in Italia. Da questo incontro, la scelta di destinare le offerte delle iniziative delle Scuole della Cooperativa Nicolò Rezzara al sostegno dell’opera grandiosa e fondamentale di Suor Marcella. Maggiori informazioni su www.fondazionevialattea.org.

L’evento è stato realizzato anche quest’anno con il patrocinio della Amministrazione Comunale, all’interno delle manifestazioni legate al Natale a Busto, oltre che con il supporto logistico di Agesp e la benedizione di Monsignor Severino Pagani.