Quand’è che i bimbi smettono di credere a Babbo Natale?

Cari genitori, fate attenzione a come vi muovete sotto le Feste: i vostri figli potrebbero smettere di credere a Babbo Natale. La rivelazione sui reali connotati del gigante buono tutto vestito di rosso e dalla lunga barba bianca, avviene di solito attorno agli 8 anni.

Per la prima volta ad affermarlo è un’indagine accademica, condotta dallo psicologo britannico Chris Boyle, dell’Università di Exeter, che ha intervistato un campione di 1200 persone provenienti da Paesi diversi, per lo studio denominato “Santa survey”.

DELUSI O GIOCHERELLONI

La buona notizia è che la maggior parte dei bambini apprende la verità con relativa disinvoltura: quasi 2 bambini su 3 (il 65%) stanno al gioco e anzi rilanciano, continuando a far finta di credere in Babbo Natale, anche dopo aver scoperto la verità.

C’è però un 15% di ex bambini che racconta di essersi sentito tradito, un altro 10% si è sentito arrabbiato e in generale, almeno 1 su 3, ammette che la rivelazione sul mito di Santa Clous lo ha turbato.

GLI INDIZI

Se per certi aspetti è anche normale che i bambini attorno agli 8 anni arrivino a questa consapevolezza autonomamente, grazie a quanto appreso a scuola, al confronto con i bambini più grandi o, semplicemnte, in virtù dei loro ragionamenti.

D’altro canto non si può negare che a volte siano invece i comportamenti goffi dei genitori a svelare l’inganno come tale. Ad esempio disseminando la casa di indizi, nascondendo in modo poco accurato barbe finte o pacchettini, o ancora affidando l’interpretazione del grande nonno a persone facilmente riconoscibili.

L’indagine “Santa survey” proseguirà anche durante il 2019 per ampliare la base degli intervistati e rivelare nuovi dati.