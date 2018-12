Quando Babbo Natale si arrabbia non porta i regali

Venerdì 21 dicembre, alle 21, sul palco del Teatro Santuccio andrà in scena uno spettacolo dedicato a bambini e famiglie che affronta il tema del rispetto per l’ambiente.

Babbo Natale non ne può più: il giorno di Natale ogni anno l’inquinamento aumenta per disattenzione. Per questo pubblica un video su YouTube in cui minaccia che se non ci sarà un netto miglioramento non porterà regali quest’anno. Fra tutti il signor Topo si convince di essere stato incaricato personalmente di risolvere il problema e con Topina cercheranno di salvare il Natale.

SINOSSI

Babbo Natale è stanco della disattenzione nei confronti dell’ambiente, e che il giorno di Natale l’inquinamento s’incrementi perché si usano posate e piatti di plastica o non si dividono le carte regalo dai nastri. Per questo pubblica un video su YouTube in cui minaccia che se non ci sarà un netto miglioramento non porterà regali quest’anno. Del video parlano TV e giornali, e fra tutti il signor Topo – a detta sua amicissimo di Babbo Natale – si convince di essere stato incaricato personalmente di risolvere il problema e decide di lanciarsi nella causa. Sua moglie Topina però gli farà capire come non sia né giusto né possibile che un topo da solo salvi il pianeta, ma che ciò che veramente Babbo Natale chiede è che ognuno faccia la sua parte coltivando buone piccole attenzioni quotidiane.

NOTE DI REGIA

I personaggi caratterizzati e il ritmo dello spettacolo sono studiati per abbattere la quarta parete. Con dialoghi brillanti atti ad istruire, lo spettacolo vuole essere uno strumento educativo oltreché d’intrattenimento, sensibilizzando grandi e piccini sul valore delle piccole attenzioni ecologiche quotidiane. La scenografia incornicia il messaggio, capace di ridurre gli attori alle dimensioni dell’animale, la storia viene raccontata sbirciando l’angolo di mondo dei due protagonisti composto da un sacchetto di carta adibito a casa e il loro piccolo spazio fatto di enormi lattine e infinite pagine di giornale. L’attività interattiva finale abbatte completamente il confine fra la narrazione e la realtà condividendo assieme il senso stesso dell’opera.

Sorci Verdi

Di e con Federica Ferro e Romeo Tofani

Spettacolo per bambini e famiglie

VENERDI’ 21 DICEMBRE 2018

Ore 21.00 Teatro Santuccio: via Sacco, 10 – Varese

Informazioni generali e contatti

Teatro Santuccio: Via Sacco, 10 – Varese

info spettacoli: lab@redcarpetteatro.it

cel: +39 3282953316

Associazione Culturale Red Carpet Teatro

Costo Biglietti

2 bambini+1 adulto: 15 euro

1 bambino: 5 euro

Intero: 10 euro

Allievi Giorni Dispari Teatro: 5 euro

Sono considerati bambini i partecipanti al di sotto dei 14 anni di età. Tutti i bambini devono necessariamente essere accompagnati da un adulto.