Una rete oncoematologica pediatrica potrebbe nascere in Lombardia

Una rete oncoematologica lombarda:e Varese potrebbe farne parte.È questo il regalo che la Fondazione scoli ha trovato sotto l’albero per la festa di Natale. L’annuncio è stato fatto dal presidente della Commissione sanità lombarda Emanuele Monti nel corso del ricevimento organizzato dalla stessa fondazione al Golf Club di Luvinate.

Tra i 160invitati il rettore dell’Università Insubria Angelo Tagliabue, il direttore generale dimissionario dell’Asst Sette Laghi Callisto Bravi, l’assessore all’Ambiente e Clima Regione Lombardia Raffaele Cattaneo, il Direttore del Dipartimento della Donna e del Bambino Massimo Agosti, e il Presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali di Regione Lombardia Emanuele Monti che ha dichiarato:«L’anno prossimo lavoreremo per raggiungere questo obiettivo, frutto del lavoro della Fondazione Ascoli. Spero che nel tavolo tecnico, che definirà le modalità, i tempi e i centri della rete, ci sia anche la voce della Fondazione, per fare in modo che i punti di eccellenza dialoghino e rendano migliore la vita dei piccoli che sono presi in carico».

«Ho sentito l’affetto e la grande amicizia delle persone presenti che si sono complimentate per quello che è stato fatto per l’onocoematologia pediatrica e che hanno manifestato l’affetto verso la Fondazione e i medici che hanno lavorato bene, per portare ai livelli attuali di eccellenza le terapie somministrate dal nostro Day Hospital» ha affermato Marco Ascoli, Presidente della Fondazione, abbracciando la moglie Angela Ballerio.