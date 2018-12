Scuola dell’infanzia Caterina e Anna Malnati

Via Foscarini 18, Induno Olona

Numero di telefono: 0332.200084

Indirizzo email: asilomalnati@gmail.com

Sito web

Tipologia di scuola: Fism

Orario di apertura: 8.30-15.45

Prescuola: sì

Doposcuola: sì

Sezione Primavera (bimbi 2-3 anni): sì

Servizio di nido: no

Sala dedicata alla nanna: sì

Cucina: interna

Giardino: sì

Sezione estiva: sì

Breve descrizione dell’offerta formativa

La scuola dell’infanzia “Caterina e Anna Malnati” basa il valore educativo, coerente con la propria ispirazione cristiana, nella costruzione della relazione come primo contenuto d’apprendimento e nell’esperienza come vissuto per introdurre il bambino alla realtà e al suo significato, dove impara e cresce sperimentando tutte le dimensioni della persona e accogliendo la diversità come ricchezza. Si promuove l’identità personale e culturale di ciascuno privilegiando la centralità del bambino nella consapevolezza che l’azione educativa avviene solo all’interno di un rapporto. Su tali principi viene progettata la proposta formativa che si articola nella fiaba, nel gioco libero e strutturato, nella psicomotricità relazionale, nell’animazione musicale, nell’introduzione alla lingua inglese, in progetti educativi per fasce d’età, in momenti di feste insieme alle famiglie e uscite sul territorio. I percorsi formativi tengono in considerazione i bisogni dei bambini e i traguardi di sviluppo delle competenze in riferimento ai Documenti Ministeriali.

L’attività scolastica si articola su cinque giorni settimanali con orario dalle 8.30 alle 15.45, si offre un servizio di pre-scuola dalle 7.30 alle 8.30 ed un servizio di post-scuola dalle 15.45 alle 18.00. La scuola gestisce il parco estivo di luglio per il comune. E’ attiva la sezione Primavera per i bambini dai 2 ai 3 anni.

Breve informazioni sulle rette e i costi dei servizi offerti

SCUOLA DELL’INFANZIA

Iscrizione euro 50,00. Retta residenti, comprensiva di buono pasto : euro 170,00. Retta non residenti, comprensiva di buono pasto : euro 185,00.

Pre-scuola: euro 20,00, post-scuola: euro 30,00.

SEZIONE PRIMAVERA: RETTA euro 320,00. Il costo aggiuntivo per il corso di animazione musicale e inglese è di euro 5,00 cad.