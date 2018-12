Scuola materna parrocchiale “Brivio-Sagramoso”

Via Roma 28, Ispra

Numero di telefono: 0332 780305

Indirizzo email: segretario.asilo.ispra@gmail.com

Sito web: http://www.scuolamaternaispra.it

Tipologia di scuola: Fism

Orario di apertura: 07:30 – 18:00

Prescuola: sì

Doposcuola: sì

Sezione Primavera (bimbi 2-3 anni): no

Servizio di nido: no

Sala dedicata alla nanna: no

Cucina: catering

Giardino: no

Sezione estiva: sì

Breve descrizione dell’offerta formativa

Laboratori di: psicomotricità, inglese, pregrafismo, pre matematica, religione, senso motorio, grafico.

L’Offerta Formativa: personale abilitato e qualificato; incontri di programmazione del corpo docenti; assemblea generale, di sezione e colloqui individuali con i genitori; momenti di festa con le famiglie; progetto formativo e programmazione didattica; insegnamento della religione cattolica; attività, progetti, laboratori, con gruppi di bambini di età eterogenea ed omogenea; laboratori con esperti e mamme; uscite didattiche sul territorio;

OBIETTIVI: la missione della scuola dell’Infanzia consiste nell’educare il bambino tenendo conto delle sue esigenze ed aiutandolo a maturare l’identità favorendo atteggiamenti di sicurezza, stima di sé e di fiducia nelle proprie capacità; conquistare l’autonomia interagendo con il nuovo, aprendosi alla scoperta, al rispetto per gli altri e per se stesso; sviluppare le competenze consolidando le abilità sensoriali, percettive, motorie, cognitive; sviluppare il senso della cittadinanza, scoprire gli altri, i loro bisogni, relazionarsi con loro attraverso regole condivise, il dialogo, l’espressione del proprio pensiero e l’attenzione al punto di vista dell’altro.

METODOLOGIA e STRUMENTI: la metodologia della Scuola dell’Infanzia riconosce come punti essenziali: la valorizzazione al gioco, risorsa privilegiata di apprendimento e relazione; l’esplorazione e la ricerca, attraverso esperienze che suscitino la curiosità, la formulazione di pensieri ed ipotesi; la relazione empatica, per favorire l’ascolto, la comunicazione, la conoscenza, la condivisione e l’accettazione.

Breve informazioni sulle rette e i costi dei servizi offerti

145,00€ residenti ad Ispra; 250,00€ non residenti; 115,00€/anno Corso Inglese; Laboratorio di Psicomotricità tenuto da specialisti esterni nessun costo