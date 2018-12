Si ribalta con l’auto, intervengono i vigili del fuoco

Oggi, sabato 15 dicembre, alle ore 14:00, i vigili del fuoco del distaccamento di Somma Lombardo, sono intervenuti nel comune di Vergiate, in via Giuseppe Di Vittorio, per incidente stradale.

Per cause ancora in fase di accertamento, la conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo ribaltandosi sulla sede stradale.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario per soccorrere la donna.

La diciannovenne è stata poi trasportata in codice verde all’ospedale di Circolo di Varese.