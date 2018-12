Stampanti 3D e laser, all’Enaip apre il Fablab di Tomake

Giovedì 20 dicembre 2018, dalle 17:30 alle 19:30, si terrà un evento dedicato al tema della trasformazione digitale nel comparto manifatturiero, in occasione del quale verrà inaugurato Tomake – laboratorio officina, nuovo fablab del centro Enaip di Varese.

Si parlerà di “digital manufactoring” con testimonianze di operatori di settore e si ragionerà sui cambiamenti in atto, dai nuovi approcci e modelli di business alle tecnologie abilitanti e interconnesse tra loro, dall’impatto sui processi aziendali alle nuove competenze richieste dal mercato. I lavori verranno avviati con i saluti del direttore del centro Rina Sartorelli, a seguire interverranno Enrico Millefanti, direttore risorse umane di Enaip Lombardia, e Massimiliano Ferrè, presidente di WE DO Fablab.

A Varese verrà quindi aperto al pubblico il terzo degli spazi Tomake “laboratori officina” attrezzati con macchine e strumenti controllati da computer come stampanti 3D, lasercut, plotter da stampa e taglio e fresa, dove si progettano, sviluppano e realizzano oggetti concreti. Nei fablab Tomake la manualità si sposa con la tecnologia e la teoria è molto integrata con la pratica, come spesso accade nel laboratorio, nell’officina, nella fabbrica, nella bottega. Per i giovani è un’ottima situazione per apprendere, una palestra per allenare la mente e la manualità e stimolare la creatività. Per gli artigiani tecnologici e le imprese un’occasione per sperimentare, prototipare, condividere. Per le persone un luogo dove praticare il “do it yourself” e diventare un maker. La dotazione dei laboratori è integrata con apparecchiature per l’apprendimento e la sperimentazione di circuiti, automatismi e coding.

Tomake intende essere una risorsa a disposizione della comunità locale, nonché dei giovani, in particolare quelli che frequentano i corsi Enaip, per stimolare, famigliarizzare, apprendere e impiegare le tecnologie digitali applicate alla manifattura, mediante l’ideazione e costruzione di oggetti.

L’inaugurazione chiude il progetto “La trasformazione digitale dei processi produttivi nel settore manifatturiero”, cofinanziato da Regione Lombardia e Fondo Sociale Europeo2, nell’ambito del quale sono stati realizzati due percorsi di specializzazione sulla manifattura digitale, di 400 ore ciascuno, nei centri Enaip di Varese e Cantù. A seguire un aperitivo a cura degli studenti del corso IFTS “Tecniche di progettazione e realizzazione di processi artigianali di trasformazione agroalimentare con produzioni tipiche del territorio e della tradizione enogastronomica” del centro Enaip di Busto Arsizio.

