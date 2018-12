Travolta in bici una 72enne

Una donna è stata travolta in strada lungo la via Milazzo a Busto Arsizio. Si tratta di una 72enne che si trovava a bordo della sua bicicletta quando ha impattato con un automobile.

La donna è stata soccorsa dalla croce Rossa di Busto Arsizio e secondo le prima informazioni sanitarie non ha riportate ferite gravi. Sarà ricoverata in codice verde per controlli.