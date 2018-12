Tre investimenti in un’ora e 7 feriti, mattina nera per i pedoni

Tre investimenti di pedoni sulle strade della provincia di Varese in un’ora, per un totale di 7 feriti dei quali uno grave. Alle 8,38 una coppia, un uomo di 51 e una donna di 48 anni, è stata investita in via Roma ad Arcisate. I due sono stati trasportati in codice giallo in Pronto Soccorso a Varese.

Alle 9,32 un uomo di 44 e una donna di 78 sono rimasti coinvolti in un investimento in via Varese a Solbiate Olona. Qui si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso che ha trasportato la vittima più anziana al Pronto Soccorso in codice rosso.

Alle 9,36 terzo investimento, questa volta a Solbiate Arno, in via Montebello, dove tre persone (due donne di 29 e 73 anni e un uomo di 80) sono rimaste coinvolte ma, fortunatamente, senza gravi conseguenze.