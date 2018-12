TripAdvisor incorona il ristorante dello chef Cannavacciuolo

“Meraviglioso tripudio”, “Una esperienza da favola”, “Un’opera d’arte”. Le recensioni entusiaste dei Villa Crespi a Orta San Giulio portano il ristorante dello chef Antonino Cannavacciuolo ad aggiudicarsi Travelers’ Choice Restaurants 2018.

I premi, attribuiti ogni anno dal sito di viaggi TripAdvisor, riconoscono i migliori ristoranti in Italia nella categoria “lusso” e nella nuova categoria “fascia media”. I vincitori sono stati determinati utilizzando un algoritmo che ha preso in considerazione la quantità e la qualità delle recensioni per i ristoranti in un periodo di 12 mesi.

“Milioni di utenti nel mondo si affidano a TripAdvisor per trovare il ristorante adatto a ogni occasione, che si tratti di celebrare un momento speciale o semplicemente di una cena tra amici” ha commentato Valentina Quattro, portavoce di TripAdvisor per l’Italia. “I vincitori dei Travelers’ Choice Restaurants 2018 sono considerati i migliori nelle loro categorie dai buongustai di tutto il mondo e promettono di regalare esperienze gastronomiche indimenticabili”.

“Siamo felici di ricevere questo riconoscimento, che arriva direttamente dalle recensioni degli ospiti, all’alba di una importante traguardo. Il 2019 sarà un anno speciale, in cui festeggeremo i nostri 20 anni a Villa Crespi e per l’occasione, il Relais e il Ristorante Antonino Cannavacciuolo, divenuto un vero indirizzo del gusto e della ricerca, saranno ora aperti tutto l’anno, anche nella stagione invernale” affermano lo Chef Antonino Cannavacciuolo e Cinzia Primatesta, Maitre de Maison Relais Villa Crespi. “L’impegno che ogni giorno, tutti noi, dedichiamo ai dettagli, alla scelta delle materie prime, alla creazione dei sapori, alla cura del servizio è il riflesso di una grande passione, per l’ospitalità e la creazione di memorabili esperienze. Un grazie speciale agli ospiti e a tutte le persone che collaborano con noi, ogni giorno”.

