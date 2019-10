TripAdvisor, il ristorante di Cannavacciuolo tra i tre migliori al mondo

Villa Crespi, il ristorante di Orta San Giulio dello chef Antonino Cannavacciuolo, si conferma tra i locali di lusso più rinomati e amati al mondo.

Le recensioni di TripAdvisor, che ha annunciato oggi i vincitori dei premi Travelers’ Choice® Restaurants 2019, hanno assegnato al ristorante piemontese sul Lago D’Orta, il terzo posto dei migliori ristoranti di lusso al mondo e il primo in Italia.

«Oggi è un giorno davvero speciale – hanno commentato Cinzia ed Antonino Cannavacciuolo -. La nostra Villa Crespi è stata confermata da TripAdvisor come primo ristorante in Italia. Questo è motivo di grande orgoglio e soddisfazione. Una notizia meravigliosa che arriva insieme al terzo posto come migliore ristorante al mondo e al secondo in Europa secondo i consumatori».

«Abbiamo migliorato rispetto allo scorso anno la nostra preferenza fuori dall’Italia e ne siamo felici – proseguono i gestori -. Ringraziamo tutti coloro che hanno scelto di sedersi al nostro tavolo e ci hanno premiato con un giudizio positivo. È un momento bellissimo che vogliamo condividere con tutti i nostri collaboratori che danno ogni giorno il massimo per arrivare a questi prestigiosi traguardi”.

Anche se non conquista la prima posizione, occupata dal Villa Crespi di Orta San Giulio (Piemonte), la Lombardia è la vera protagonista della classifica italiana dei migliori ristoranti di lusso, con ben 4 vincitori nella top 10 nazionale.

Da Vittorio a Brusaporto (2°), Ristorante Lido ’84 a Gardone Riviera (3°) e i due milanesi VUN Andrea Aprea (7°) e Seta (9°). Completano la classifica il Ristorante alle Corone a Venezia (4°), Uliassi a Senigallia (5°), Ristorante Ensama Pesce a Sala Bolognese (6°), il buco Sorrento (8°) e La Pergola a Roma (10°).

Ha una storia antica che risale al diciottesimo secolo il Ristorante Chalet Plan Gorret di Courmayeur, primo tra i migliori ristoranti italiani di fascia media.

Già all’epoca rappresentava un punto di ristoro di riferimento per chi si avventurava a fare una passeggiata nel bosco di Courmayeur e tutt’oggi è molto apprezzato dai suoi clienti che lo descrivono su TripAdvisor elogiandone i “piatti deliziosi” e la “splendida atmosfera”.

Sempre in montagna ma a Livigno si trova il secondo classificato, Ristorante Hotel Camino, seguito da Mimì e Cocò a Roma (3°). Appena fuori dal podio si classifica La Goccia Trattoria di Desenzano del Garda (4°) a cui fanno seguito I’Tuscani 2 a Firenze (5°), VII Coorte a Roma (6°) e Ristorante Villa San Giorgio a Fiumicino (7°). Chiudono la classifica Le Cappelle Medicee a Firenze (8°), Ristorante Il Vicoletto ad Assisi (9°) e La Calcheira a Livigno (10°).

«La buona cucina e le buone forchette in Italia non mancano, per questo siamo felici di annunciare oggi i ristoranti che si sono distinti e hanno conquistato il palato di milioni di viaggiatori a livello mondiale aggiudicandosi i premi Travelers’ Choice». ha commentato Valentina Quattro, portavoce di TripAdvisor per l’Italia.