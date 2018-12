Ubriachi e violenti sulle strade, il lungo weekend dei carabinieri di Luino

Nel corso del fine settimana e nel quadro delle attività di prevenzione e

repressione dei reati in genere, sono stati attuati da parte dei carabinieri della Compagnia di Luino dei servizi straordinari di controllo del territorio.

Particolare attenzione è stata riposta ai controlli di stazioni ferroviarie e di autolinee, zone turistiche dei laghi e siti di interesse culturale, principali arterie stradali e le aree di confine con la Confederazione Elvetica.

La stazione carabinieri di Laveno Mombello ha denunciato in stato di libertà una donna di 50 anni per guida in stato di ebbrezza poiché sorpresa alla guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.

La patente di guida è stata ritirata ed il veicolo sottoposto a sequestro finalizzato alla confisca. Sempre i carabinieri della Stazione di Laveno Mombello hanno

denunciato per furto tre marocchini di età compresa tra i 30 e 36 anni che, all’interno di un supermercato del luogo, avevano occultato generi alimentari per poi uscire senza pagare.

A Marchirolo, i carabinieri della locale stazione, intervenuti sulla statale Valganna per rilevare un sinistro stradale tra due autovetture, denunciavano il responsabile del sinistro per ricettazione, poiché l’auto su cui si trovava era stata rubata poco prima. L’uomo, un 28enne del posto, veniva anche denunciato per guida senza patente, mai conseguita.

A Luino, i carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti presso un bar dove un 43enne del posto – in evidente stato di ubriachezza – aveva aggredito verbalmente i presenti, per poi scagliarsi contro la vetrina del bar mandandola in frantumi.

Dopo aver riportata la calma, i militari lo hanno denunciato in stato di libertà per danneggiamento ed ubriachezza molesta. I controlli alla circolazione stradale consentivano di controllare decine di mezzi, identificare 75 persone ed elevare contravvenzioni per un ammontare di oltre 1.800 euro.