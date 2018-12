Un continuo esercizio tra segno e volo della mente. Frattini a Villa Mirabello

Una mostra sintetica ma incisiva capace con poche opere di ripercorrere una lunga carriera fatta di colore e luce. Fino al 3 febbraio 2019 Villa Mirabello ospita la mostra di Vittore Frattini con una selezione di lavori: dai paesaggi degli anni Sessanta, fino al primo Volo del 1976 e ai Voli che occupano tutto il decennio successivo, fino al Volo multiplo del 1987. Dai Lumen degli anni Settanta, i voli degli anni Ottanta e gli ultimi lavori dal 2000 ad oggi.

Una ricerca sul colore e la forma sempre fedele a sé stessa anche nelle diverse declinazioni della pittura e della scultura. Una coerenza che come scrive Pietro C. Marani «ha rifuggito dai facili successi commerciali e dal mercato dell’arte, ritraendosi quasi sdegnato, nella sua operosità continua e disarmante, lontano dai clamori e dalla ricerca di visibilità a tutti i costi. Questa rassegna, tuttavia, ha il merito, forse perché proprio più sintetica, di mettere in evidenza la coerenza del linguaggio di Frattini attraverso una selezione delle sue opere e dei suoi raggiungimenti più originali».

La ricerca di Frattini è un «continuo e costante esercizio tra segno e volo della mente, di un pensiero che si traduce nell’ istantanea registrazione di un flusso mentale in una materia quasi incandescente, luminosa, incisa dalla forza di un raggio laser».

L’artista sperimenta anche la scultura realizzata con il vetro di Murano, dove le trasparenze dei segni pittorici equivalgono a delle scie luminose che attraversano lo spazio «Scie, bave di luce, bagliori che ritornano nelle grandi composizioni quadrate di questi ultimissimi anni».

In mostra anche tutta la produzione grafica di Frattini che ebbe inizio sul finire degli anni Cinquanta tra cui Mini Pocket, nato dalla collaborazione con Piero Chiara, un semplice quadernetto a quadretti con copertina arancione arricchito da schizzi subitanei realizzati in tecnica mista in poche ore, dal 25 al 26 febbraio 1974, e completato da uno scritto dello scrittore luinese risalente al 23 aprile dello stesso anno.

Vittore Frattini. Nulla dies sine linea

Musei Civici di Vila Mirabello

Dal 8 dicembre al 3 febbraio

Orari: Martedì-domenica 9,30/12.30 14.00/18.00

Info Tel. Musei Civici di Villa Mirabello 0332 255485