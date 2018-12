Un defibrillatore in dono per ricordare la dottoressa Manuela

Un defibrillatore in dono alla scuola Don Rimordi in ricordo di Manuela. È il dono che il gruppo di coscritti di Manuela “Capolinea H64” ha voluto portare alla secondaria di San Fermo:

« Il 16 giugno scorso – si legge nella motivazione – la dottoressa Manuela Cantoreggi, cardiologa stimata presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Circolo di Varese, muore a causa di un malore durante una tragica immersione nel mar Ligure. Esperta subacquea, oltre che specializzata in soccorso in mare, lascia un grande vuoto tra i suoi cari, i suoi amici e colleghi. Sempre sorridente e disponibile con tutti, ama il suo lavoro e la dedizione instancabile agli altri è il faro della sua vita.

Il gravoso impegno professionale, condotto sempre in prima linea al Pronto Soccorso, grazie alla sua voglia di vivere, non le impediva di coltivare altri interessi sportivi e ricreativi, in cui non lesinava la sua attenzione agli altri.

Cresciuta nel rione di San Fermo, fin dai tempi dell’infanzia si è fatta apprezzare per la sua bontà e gentilezza.

E’ stata una colonna portante del gruppo di coscritti “Capolinea H64” con cui ha frequentato i luoghi e le scuole di San Fermo, dalla scuola materna Don Papetti alla media Don Rimoldi, all’oratorio.

La sua scomparsa ha lasciato un vuoto immenso e per questo abbiamo deciso di ricordare con un gesto simbolico la sua vita esemplare, donando alla scuola Don Rimoldi di San Fermo un defibrillatore DAE compatibile all’impiego su adulti e su minori.

Certi che la sua volontà fosse quella di poter aiutare il maggior numero di persone, abbiamo chiesto e ottenuto dal comune che il DAE potesse essere collocato nell’atrio di ingresso posteriore dell’edificio scolastico, in prossimità della palestra e dell’Audutorium della scuola Don Rimoldi, disponibile all’utilizzo sia da parte della scuola, sia delle

associazioni e realtà territoriali che utilizzano i locali della scuola, in orario extracurricolare.

Grazie alla disponibilità del 118 di Varese e dell’ospedale verranno offerti dei corsi di formazione per 5 persone tra docenti e responsabili delle associazioni sportive e culturali che frequentano i locali della scuola.

Informiamo che si terrà una semplice cerimonia di commemorazione di una persona che tanto ha dato alla città il giorno».