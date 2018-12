Un monologo in memoria di Danilo Dolci

La stagione teatrale del Teatro Comunale di Cassano Valcuvia, Latitudini, propone sabato il 15 dicembre, alle ore 21.00, lo spettacolo “Digiunando davanti al mare. Per un racconto su Danilo Dolci”, interpretato da Giuseppe Semeraro, con la regia di Fabrizio Saccomanno e la drammaturgia di Francesco Niccolini.

Il monologo d’impegno civile è da prodotto Principio Attivo Teatro, una compagnia pugliese che lavora in Italia e all’estero e che ha ricevuto numerosi riconoscimenti da parte della critica teatrale.

Lo spettacolo narra la vicenda di Danilo Dolci, poeta, pacifista ed educatore, una figura che sfugge a qualsiasi tentativo di classificazione e che ha tracciato una parabola esemplare nella storia dell’Italia appena uscita dalla Seconda Guerra Mondiale. Un lombardo che nel 52 decise di andare in Sicilia per stare assieme ai lavoratori, ai disoccupati e che non smise mai di rivendicare la dignità di un popolo umiliato dalla politica e offeso dalla mafia. Il suo attivismo gli valse due candidature al premio Nobel per la pace e il riconoscimento a livello internazionale.

Conoscere la vita di Danilo Dolci arricchisce il nostro bagaglio di conoscenze su precisi momenti storici ma aiuta soprattutto a capire. Cosa possiamo fare per migliorare la qualità della nostra vita? Una domanda che Principio Attivo Teatro con questo spettacolo vuole rilanciare alle nuove generazioni. Al termine dello spettacolo la compagnia incontrerà il pubblico con il consueto bicchiere di vino offerto da Teatro Periferico, mentre dalle 19.30 presso L’angolo dei sapori, a pochi passi dal teatro, si può degustare un ricco apericena (10 euro, prenotazioni 3467331754).

Il Teatro Comunale di Cassano Valcuvia si trova in via IV Novembre, 4. Prenotazioni: info@teatroperiferico – 3341185848 (anche whatsApp) – www.teatroperiferico.it