Varese Turismo: formarsi per crescere

Promuovere il territorio, coinvolgere gli stakeholder, abilitare all’utilizzo di strumenti innovativi: sono alcuni degli obiettivi che si pone Formazione #inLombard1a, progetto per tutti i professionisti che operano nel settore turistico-ricettivo che vivrà la sua quinta e ultima tappa regionale di quest’anno nelle sale di Ville Ponti.

L’appuntamento è per giovedì 13 dicembre e – organizzato da Explora, Destination Management Organization (DMO) di Regione Lombardia con le Camera di Commercio – sarà rivolto a responsabili di strutture alberghiere e ricettive, fornitori di servizi turistici, operatori degli Infopoint e, più in generale, a chi fa promozione in questo settore nelle province di Como, Lecco e Varese.

«Per il nostro territorio il turismo è sempre di più un fattore chiave di sviluppo economico e sociale – sottolinea il presidente della Camera di Commercio varesina, Fabio Lunghi –. I numeri ce lo confermano: se nel 2005 gli arrivi erano 565mila, alla fine dello scorso anno siamo arrivati a 1 milione e 420mila. Un incremento tanto più significativo perché, anche dopo il grande evento di Expo2015, abbiamo registrato aumenti percentuali importanti. Di fronte a questi numeri, occorre rafforzare ulteriormente lo sforzo di formazione degli operatori».

Dopo i riscontri positivi dello scorso anno, quando furono coinvolti 1.300 operatori, nel 2018 Formazione #inLombard1a si caratterizza per una forte attenzione ad accoglienza, promozione, offerta turistica e al mondo Internet. Durante i workshop che caratterizzano le giornate formative sono affrontati i temi della strategia digitale e della presenza online per essere efficaci nell’intercettare il pubblico e “vendersi” al meglio grazie al web e, in particolare, ai social media.

In occasione dell’incontro a Ville Ponti, che prenderà il via alle 9.30 con la registrazione dei partecipanti, sono sette i workshop previsti: si va dalla gestione dell’ufficio stampa e dell’advertising digitale tra punti di forza e debolezza fino allo sviluppo del concetto di prodotto turistico e all’analisi delle reti. Tra gli elementi che verranno approfonditi giovedì 13 dicembre, ci saranno l’importanza dei big data, i motori di ricerca e le tecniche per il miglior posizionamento e il ruolo di un social media in crescita quale Instagram.

L’ultimo dei workshop, che si svolgeranno in contemporanea, sarà riservato a Explora e alle iniziative in atto per fare della Lombardia la prima regione turistica italiana: si parlerà, in particolare, di EDT – Ecosistema Digitale Turistico, piattaforma regionale che, alimentata anche dagli Infopoint regionali, mette in rete operatori e filiera. Uno strumento che consente di far emergere l’offerta grazie al caricamento di servizi turistici e la costruzione di itinerari e proposte a tema.

La partecipazione alla giornata formativa a Ville Ponti è gratuita. Occorre registrarsi online sul sito della Camera di Commercio varesina www.va.camcom.it seguendo il percorso “Convegni e Seminari ˃ Turismo”.