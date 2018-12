Da vent’anni la magia della solidarietà: ecco il pranzo di Natale di Exodus

A Gallarate, anche quest’anno, si è ripetuto il tradizionale pranzo di Natale di Exodus. Il momento di condivisione e solidarietà, insieme alle persone sole e in difficoltà, si è tenuto come sempre all’oratorio del quartiere Madonna in Campagna.

Trecento le persone coinvolte: duecentotrentacinque ospiti sono stati accolti dagli operatori (una ventina) di Exodus e dalle decine di volontari coinvolti per l’evento, che è molto sentito in particolare nel quartiere popolare che lo ospita.

Roberto Sartori, animatore di Exodus a Gallarate, ha sottolineato l’aumento di persone che si rivolgono all’iniziativa, «dai cinquantadue di quando abbiamo cominciato a duecentotrentacinque oggi, nell’anno della ventesima edizione. Tra i presenti c’era anche il prevosto della città, don Riccardo Festa, mentre il vicesindaco Moreno Carù ha portato i saluti dell’amministrazione. Immancabile poi la presenza del consigliere Giuseppe De Bernardi Martignoni, un aficionado dell’iniziativa (nel 2016 fu l’unico presente).