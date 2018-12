Il vento ha abbattuto un grosso albero nel centro di Azzio

A causa del forte vento una pianta si è abbattuta sulla sede stradale ad Azzio, in via Cadorna vicino alla scuola. L’albero di grosse dimensioni ha bloccato completamente la strada e interrotto la viabilità. Sul posto sono già iniziati i lavori per la rimozione.

Le raffiche di vento hanno causato numerosi danni nella mattinata di lunedì 24 dicembre. A Laveno Mombello si è scoperchiato il tetto della scuola primaria.