Vento forte, danni e incendi in provincia

I vigili del fuoco sono impegnati in giro per tutta la provincia con diverse squadre. Non solo per i danni causati dal forte vento (vedi qui e qui) ma anche per alcuni incendi, alimentati forse anche in questo caso dal vento forte.

Diverse squadre stanno intervenendo a Cassano Magnago, a Taino nella zona del Lago Maggiore, a Bisuschio in Valceresio.

A Cassano ha preso fuoco la canna fumaria di una casa privata in via Gramsci (nella foto), così come a Taino. Sia a Cassano che a Bisuschio (in via D’Azeglio, zona residenziale vicino all’Isis Valceresio) sono state attivate, per precauzione, anche due ambulanze.

Tra gli interventi per il forte vento, anche la rimozione di alcuni alberi come quello caduto ad Azzio, oltre alla messa in sicurezza del tetto delle scuole di Laveno.