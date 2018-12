Il vento danneggia la croce del campanile di San Giulio

Il forte vento ha danneggiato la croce posta in cima al maestoso campanile della chiesa di San Giulio a Castellanza, proprio di fianco al palazzo municipale. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza la grande croce che sovrasta la cima del campanile e che rappresenta un pericolo per cose e persone. Il tratto di corso Matteotti che passa proprio davanti al campanile e al municipio è stato chiuso per sicurezza.

L’assessore ai Lavori Pubblici Claudio Caldiroli era presente per coordinare le operazioni di chiusura della viabilità e messa in sicurezza: «Proprio 70 anni fa, la notte di Natale – ha ricordato l’assessore – ci fu il primo concerto di campane della chiesa di San Giulio». Era il 25 dicembre del 1948.