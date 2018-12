Rimossa la croce piegata dal vento sul campanile di San Giulio

È tornata in sicurezza la situazione del campanile di San Giulio. La grande croce che domina la città è stata danneggiata dalle forti raffiche di vento del 24 dicembre ed è rimasta piegata e pericolante a 82 metri di altezza. Ma il rischio di crollo si è concluso grazie all’intervento dei vigili del fuoco che hanno passato la mattina di Santo Stefano in cima alla torre.

L’intervento è iniziato alle 9 con i pompieri del distaccamento di Busto/Gallarate intervenuti in via Matteotti, strada chiusa dal 24 dicembre proprio per il rischio di crollo.

Giunti sul posto i vigili del fuoco hanno potuto constatare che la croce era visibilmente inclinata. I vigili del fuoco son intervenuti con un’autopompa e gli specialisti del S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale) di Milano, grazie anche all’ausilio di due autogru di un’azienda privata hanno dovuto rimuoverla. Le operazioni si sono concluse alle ore 13:00.