Sarà una vigilia di Natale ventosa. Lo dice la Protezione Civile della Regione Lombardia che ha diramato un avviso per la giornata di domenica 23 dicembre con prosecuzione lunedì 24 dicembre.

Un fronte perturbato si addosserà all’arco alpino già nella giornata di domenica, per poi insistere anche domani seguito da aria progressivamente più fredda di origine artica. Atteso un rinforzo dei venti su buona parte della regione, in particolare si segnala venti a carattere di Foehn che raggiungeranno i fondi valle alpini a partire da metà giornata di domani, lunedì e perdureranno per tutto il pomeriggio sui settori alpini. Probabile l’interessamento anche dei settori nordoccidentali di pianura e zona pedemontana. In tali zone le velocità medie orarie del vento potrebbero essere comprese tra 22 e 36 km/h (localmente anche superiori) e con raffiche che potrebbero raggiungere i 50-60 km/h sulle aree di pianura e i 75 km/h nei fondi valle alpini più esposti. Si sottolinea infine venti forti o molto forti inquota su tutte le Alpi oltre i 2000 metri.

Si segnala inoltre che, contemporaneamente all’episodio di vento previsto, si attendono deboli o temporaneamente moderate nevicate su Valchiavenna e Valtellina, generalmente oltre i 1700 metri, con quota neve in calo intorno a metà giornata di domani, lunedì 24/12, sin verso i 1400-1500 metri. Rapido esaurimento dei fenomeni dal pomeriggio.

A Natale le previsioni dicono che ci sarà un cielo sereno o poco nuvoloso. Vento forte sulle creste alpine, debole altrove, in esaurimento. Nebbie sulla bassa padana nelle ore più fredde. Temperature massime in lieve diminuzione, ma sempre oltre la media del periodo.