Voti biancorossi: Scrubb e Moore guidano l’impresa. Ma che bravo Natali

ARCHIE 7

Le solite zampate che arrivano quasi dal nulla e al momento giusto. Subito caldo dall’arco, poi si prende lunghe pause (e passaggi piuttosto corposi in panchina) ma quando bisogna partecipare alla corrida finale non si tira indietro. Fondamentale gioco da 3 punti a stoppare l’ultimo sussulto sardo, voglia di piegare le gambe in difesa.

Galleria fotografica Banco Sardegna Sassari - Openjobmetis Varese 87-90 4 di 27

AVRAMOVIC 7

Desaparecido per tutto il primo tempo, capisce di non poter restare nascosto per sempre. Pur pasticciando, è uno degli artefici della rinascita nel terzo periodo, dopo che la squadra ha toccato il fondo. Incredibilmente panchinato nelle ultime azioni, ma ancora una volta Caja ha azzeccato la mossa.

IANNUZZI 6,5

Trova il giusto ritmo nonostante un avversario tostissimo come Cooley sotto i tabelloni: sei punti, buon lavoro a rimbalzo, la capacità di stare in campo (Caja gli concede 14′) nonostante tre falli spesi molto presto. Si scrolla di dosso la brutta prova con Torino.

NATALI 7,5

Dopo aver portato Ferrero a essere un giocatore completo per la Serie A, Caja sta plasmando allo stesso modo anche Nicola Natali: 10 punti in 14′ di gioco, due triple, un canestro fondamentale nel rosicchiare un po’ di vantaggio a Sassari sulla sirena del 30′. Prova da incorniciare.

SALUMU 6

Voto vero, non di stima o di incoraggiamento per l’esordio. Certo, ci sono un paio di brutte palle perse a rovinare un po’ la gara del belga, ma preferiamo guardare ai lati positivi. Subito in lunetta, subito a segno nel traffico, subito a segno da fuori (quasi da 3). E prima ferita (al sopracciglio) in battaglia con addosso le insegne di Varese.

SCRUBB 8 (MVP)

Come al solito l’uomo ovunque, nonostante nella prima parte soffra le folate di Pierre. Con lo scorrere della partita però, si cala ancora una volta nei panni del protagonista con la sua andatura dinoccolata ma efficace: chiude da top scorer (19), sbaglia pochissimo, è tra i trascinatori nel clamoroso rush finale. Migliore in campo per i nostri lettori: siamo d’accordissimo.

TAMBONE 6,5

Tyler Cain / Foto FIBA

Per dire quanta fiducia abbia Caja di lui basta annotare una cosa: nel quintetto biancorosso che gioca l’ultimo minuto di partita, il Tambo prende il posto di Avramovic. Nonostante gli zero punti a segno, nonostante la leadership riconosciuta del serbo. Tre assist (uno magnifico a Cain), miglior dato di plus-minus della squadra.

CAIN 7

Il pivot è il primo beneficiario dei 2′ di follia del suo collega Cooley, fino all’espulsione il migliore sotto i tabelloni, con Tyler per una volta costretto a soffrire e scervellarsi per trovare un modo che potesse fermare il rivale. Come al solito però, nelle battute finali arrivano le perle più belle: firma il sorpasso dopo rimbalzo d’attacco, chiude la strada a Polonara quando l’ex ha la palla del controsorpasso a 20” dalla fine. Otto rimbalzi, tre assist, 18 di valutazione.

MOORE 8

A un soffio dalla palma dell’MVP, sia perché è uno dei più continui (e uno dei pochi a produrre anche con la squadra sotto di 20), sia per quella giocata da prestigiatore sull’ultimo possesso del Banco, quando la palla passa dalle mani di Bamforth alle sue senza che nessuno capisca il trucco. Quelle mani che si sarebbe dovuto mangiare poco prima, con lo 0 su 2 in lunetta. Ma le partite durano 40′ tondi: il nostro Ronaldo l’ha chiusa da campione.