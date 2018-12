Caja: “Bravi a credere sempre nella vittoria”

Contento ma pragmatico: Attilio Caja ha appena sbancato Sassari, vendicando la sconfitta patita in campionato, ma ancora una volta indossa i panni del “pompiere” quando gli viene chiesto conto di un cammino da “califfi” in Fiba Europe Cup.

Galleria fotografica Banco Sardegna Sassari - Openjobmetis Varese 87-90 4 di 26

«Sono molto felice per questa vittoria perché per noi era una partita dura, una battaglia contro una grande squadra come Sassari, che conosciamo bene e che è dotata di tanto talento. Il Banco soprattutto nel primo tempo ha avuto percentuali alte ed è stata brava a crearsi spesso secondi tiri lavorando bene a rimbalzo mentre noi abbiamo fatto un po’ di fatica. Siamo però riusciti a restare in partita e abbiamo continuato ad avere fiducia nelle nostre possibilità: per questo nell’ultimo quarto siamo riusciti a rientrare con una buona difesa che ha impedito a Sassari di trovare canestri facili. Abbiamo creduto nel nostro sistema di gioco, girato bene la palla e avuto anche noi alcune chance sui secondi tiri».

Poi, appunto, Caja getta acqua sul fuoco dell’entusiasmo. «Non abbiamo una possibilità di vincere la coppa: andiamo avanti perché queste sono esperienze formative che permettono ai giocatori di migliorare. Molti ragazzi non hanno mai giocato in Europa ma si stanno comportando bene: basti vedere Natali o Tambone oggi ma anche Iannuzzi che ci ha dato una mano. Ora stiamo inserendo anche Salumu: la società ci ha dato l’occasione di misurarci con una coppa e noi cerchiamo di onorare al meglio l’impegno».

“El Diablo” Esposito – foto FIBA

Sul fronte opposto, Vincenzo Esposito si legga le ferite: «Abbiamo giocato una buonissima partita per 26 minuti, una delle nostre migliori prestazioni della stagione, e poi c’è stato un inspiegabile blackout da parte di tutti. Abbiamo sbagliato tiri importanti al contrario di Varese che ha preso fiducia grazie ad una difesa aggressiva. Noi abbiamo reagito nella maniera sbagliata, siamo stati egoisti e con poca energia in campo. A fine partita ho detto ai ragazzi che noi siamo e possiamo essere la squadra della prima parte di gara, dobbiamo reagire nella maniera giusta quando siamo in difficoltà e non intristirci. Sapevamo che Varese è una grande squadra, ora ci concentriamo sulla prossima partita di campionato ad Avellino e poi penseremo alla coppa».